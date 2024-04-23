Ученые узнали, почему после алкоголя люди теряют память

«Напился до беспамятства», — говорят в народе. Ученые же называют состояние опьянения, в котором человек не помнит на утро происходящие события, алкогольным блэкаутом.

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Американские ученые из Центра профилактических исследований Эдны Беннетт Пирс и Университета штата Пенсильвания выявили три фактора, из-за которых возникает это явление.

Исследование

К участию в эксперименте привлекли 79 студентов университета в возрасте 18-22 лет., склонных к употреблению алкоголя. На протяжении месяца подопытные носили датчики, которые измеряли уровень алкоголя в крови в реальном времени. Кроме того, он заполняли анкеты, в которых указывали, сколько алкоголя и когда выпили, и столкнулись ли после этого с провалами в памяти.

Результаты

Оказалось, что за месяц эксперимента почти 70% студентов хотя бы раз столкнулись с блэкаутом. При этом появление провалов в памяти коррелировалось с тремя «маркерами интоксикации»: скоростью распития спиртного, пиковым значением количества алкоголя в крови и продолжительностью распития. Каждый из этих факторов по отдельности увеличивал риск возникновения блэкаута в 2,5-4 раза — в зависимости от степени своего проявления.

Если же они учитывались вместе, то решающее значение имела продолжительность распития спиртного.

Выводы

Таким образом, влияние на память и организм оказывает не только крепость алкоголя и количество выпитого, но и продолжительность распития. Причем, последнее — оказалось куда более важным.