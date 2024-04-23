Найдена связь между одиночеством и тягой к сладкому

Ученые пришли к выводу, что одиночество существенно повышает тягу к сладостям. Исследование было опубликовано в журнале JAMA Network Open.

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Авторы работы изучили, как меняется химия мозга и как орган обрабатывает пищевые сигналы в зависимости от социальных условий у 93 женщин. Выяснилось, что участницы, испытывающие одиночество или изоляцию, имели более высокий процент жира в организме и демонстрировали нездоровое пищевое поведение, говорится в статье.

Более того, благодаря магнитно-резонансной томографии стало известно, что у одиноких женщин фиксировалась наибольшая активность в определенных областях мозга, играющих основную роль в реакции на тягу к сладкому. Те же участницы продемонстрировали меньшую реакцию в областях, связанных с самоконтролем.

Многие люди не умеют справляться с постоянным чувством одиночества внутри. Когда оно становится хроническим, последствия для здоровья могут быть очень серьезными. Ученые выяснили, что такое состояние в конечном итоге повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, слабоумия и других проблем.