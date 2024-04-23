Доказано: люди с ожирением чаще болеют колоректальным раком

Команда учёных обнаружила, что люди с двумя типами телосложения имеют большую склонность к развитию колоректального рака. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Колоректальный рак развивается в толстой или прямой кишке. Риск возникновения этого заболевания в течение жизни составляет 1 из 23 для мужчин и 1 из 25 для женщин, хотя на вероятность развития заболевания играют роль и другие факторы. Прежде всего — образ жизни.

В рамках нового исследования учёные проанализировали данные 550 000 взрослых людей из Биобанка Великобритании. Также они изучили генетические данные образцов тканей, собранных ещё у 800 доноров.

© Science Advances (2024). DOI: 10.1126/sciadv.adj1987

Оказалось, что высокие люди с фигурой «яблоко» имеют больше шансов столкнуться с колоректальным раком, чем люди с другими фигурами. У «яблок» чаще встречаются проблемы с пищеварением.

Кроме того, люди, обладающие генами, которые повышают вероятность развития ожирения из-за нездорового питания, также были более восприимчивы к возникновению колоректального рака.

Учёные также отметили, что два названных типа телосложения имеют уникальные молекулярные пути развития рака, обусловленные генетическими закономерностями.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.