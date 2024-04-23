В Кабардино-Балкарии создали уникальную пищевую добавку из водорослей

Группа ученых Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова разработала уникальную пищевую добавку на основе микроводорослей - суспензию хлореллы. Она рассчитана на применение в животноводческом секторе АПК, а также в медицине. Натуральный продукт содержит больше 650 веществ и элементов, которые многократно повышают экологичность аграрной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

- Биовещество получают путем культивирования одноклеточных водорослей в специальной установке - биореакторе объемом 800 литров. В итоге выходит концентрат, содержащий более 20 миллионов клеток водоросли в одном миллилитре, - отметил разработчик доцент кафедры биологии, геоэкологии и молекулярно-генетических основ живых систем института химии и биологии КБГУ Тимур Слонов.

Ученые уже провели эксперименты на птицефермах, и они показали высокую эффективность новой суспензии. Птицы, получавшие добавку хлореллы, демонстрировали значительный прирост в весе.

Пища усваивается лучше, расходы на кормление снижаются. Благодаря антибиотическим свойствам водорослей увеличилась устойчивость животных к заболеваниям.

Ученые утверждают, что добавку можно рекомендовать и людям с нарушением обмена веществ либо с аллергией. Также ее можно применять при лечении псориаза.