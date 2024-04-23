Ученые выяснили, что именно влияет на остроту горчицы

Дегустаторы вин часто могут по вкусу различить, в каком регионе был выращен виноград для конкретного напитка. Считается, что это напрямую связано с почвой, в которой растет лоза. Уже было доказано, что различные свойства почв влияют на рост, сезонные циклы, устойчивость к болезням и усвоение питательных веществ растениями.

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Сейчас ученые решили пойти дальше, и обратили внимание на микроорганизмы. В прошлых работах их связь со вкусом плодов и семян обычно не прослеживали (хотя совсем недавно в Китае обследовали микробиом чайных кустов). Авторы нового исследования поставили эксперимент, чтобы выяснить: есть ли вообще такая взаимосвязь? О его результатах сообщает Кооперативный институт исследований окружающей среды (CIRES) при Университете Колорадо в Боулдере (США).

Задумывая исследование, аспирантка CIRES Коррин Уолш и научный сотрудник института Ной Фирер исходили из того, что микробы и растения общаются посредством химических веществ. Чтобы проверить, есть ли разница после такого «общения», они протестировали, как поведет себя горчица русская, или сарептская (Brassica juncea).

«К выращиваемым растениям добавляли инокулянты (биопрепараты, содержащие живые культуры микроорганизмов — прим. Ред.), которые были собраны из почв в осиновых рощах и сосняках, среди зарослей полыни и на сельхозпастбищах. Все участки были в одном регионе, в Колорадо. Почва, температура, полив и питательные вещества для ростков поддерживались одинаковые, различались только микробы», — описывают эксперимент в институте.

Горчицу выбрали, потому что ее легко выращивать. При этом вкус семян очень яркий: пряные, острые и горьковатые оттенки дают глюкозинолаты. Эти же химические вещества помогают защищаться от насекомых и вредителей растениям рода капуста, или Brassica. К нему относятся виды трав, которые мы знаем как капусту, но также и те, что используют для изготовления приправы и называют горчицей (а вот к роду горчица, или Sinapis, они не относятся).

Именно содержание глюкозинолатов в семенах горчицы и замерили по итогам эксперимента. На данном этапе ученые смогли подтвердить сам факт: содержание вещества, влияющего на вкус, действительно связано с бактериями. Однако, уточнение механизма этой связи и влияния тех или иных видов микроорганизмов требует дополнительных исследований, при которых удастся полностью изолировать микробиомы разных групп растений.