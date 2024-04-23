Ученые выяснили, есть ли у людей универсальные «внутренние часы»

Связь между временем и работой нашего мозга пока изучена плохо. Есть несколько разных точек зрения на это. Одни специалисты говорят о наличии у человека универсальных внутренних часов, а другие считают, что на восприятие времени оказывают влияние особенности раздражителей.

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Американские учёные выяснили, как у взрослых меняется восприятие времени, когда они рассматривают различные изображения. Выяснилось, что даже в этом случае время, в течение которого они смотрели на картинку, для них было разным. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Human Behavior.

Специалисты провели несколько экспериментов с участием 170 человек. Людям нужно было рассматривать в течение разного количества времени изображения, имеющие различные характеристики.

© Музей современного искусства в Нью-Йорке, Сальвадор Дали

Более запоминающиеся и масштабные сюжеты «растягивали» время для людей. То есть испытуемым казалось, что они рассматривали картинки дольше, чем это было в действительности. А изображения, содержащие множество загромождений, вызывали у участников чувство, что они тратили на них меньше времени, чем на самом деле.

В целом запоминаемость изображения и ощущение времени влияли друг на друга. Люди точнее называли время просмотра картинки, когда она была более запоминающейся. Лучше запоминались такие сюжеты, которые для участников замедляли время.

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