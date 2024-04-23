Ученые развеяли миф об интервальном голодании

Все худеющие знают эту извечную «мантру» — не есть после шести. Но, похоже, ничего общего с похудением это ограничение не имеет. Согласно новому исследованию Университета Джона Хопкинса, ограничения во времени приема пищи ничуть не эффективнее для снижения веса, чем простое сокращение потребления калорий в целом.

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В эксперименте приняли участие более 40 человек с ожирением и преддиабетом. Одна группа практиковала интервальное голодание, то есть могла есть только в течение 10 часов, а вторая группа питалась как обычно в течение 12 недель. Обе группы получали готовые блюда с идентичной питательной ценностью.

«Мы не считаем, что употребление пищи с ограничением по времени может быть полезным для снижения веса, если количество калорий остается постоянным», — объяснила Низа Марутур, автор исследования Yahoo Life.

Положительные отзывы об интервальном голодании эксперты объясняют все тем же сокращением общего количества калорий. То есть если ограничение помогает вам отказаться от дополнительного перекуса на ночь глядя — оно может сработать. Но бояться съесть ужин на час-два позже не стоит, правда, желательно не есть за 4 часа до сна. Исследования, посвященные интервальному голоданию, в целом дают неоднозначные результаты — авторы одной из свежих научных работ пришли к выводу, что люди, практикующие периодическое голодание, имеют на 91% более высокий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.