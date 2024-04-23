Создано уникальное средство для борьбы с раком

Группа учёных Токийского научного университета разработала уникальный способ превращения рисовых отрубей в растительные наночастицы, которые могут бороться с раковыми опухолями.

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Nanobiotechnology (JNBT), выдержки из которого приводит сайт газеты «Московский комсомолец», испытания на мышах показали, что наночастицы из рисовых отрубей (rbNP) прекращали деление раковых клеток, что приводит к программированному разрушению злокачественных новообразований.

Данный эффект вызван действием γ-оризанола и γ-токотриенола, которые легко усваиваются клетками и блокируют их цикл воспроизводства. Также установлено, что наночастицы из рисовых отрубей снижают экспрессию некоторых белков, которые способствуют рецидиву рака и распространению метастазов.

Помимо этого, учёные подтвердили противораковые свойства rbNP на моделях животных, где они заметно подавляли рост опухолей и метастазов, не вызывая побочных эффектов для здоровых тканей.

Рисовые отруби – это побочный продукт переработки риса, который обычно не имеет высокой полезности и коммерческой ценности. При этом они содержат несколько соединений, известных своими противораковыми свойствами, таких как γ-оризанол и γ-токотриенол.

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