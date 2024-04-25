Обнаружены факторы, повышающие риск образования рака кишечника

Международная группа ученых обнаружила новые факторы, повышающие риск развития колоректального рака — рака толстой или прямой кишки. Согласно результатам научной работы, опубликованной в журнале Science Advances, к этому заболеванию склонны люди с двумя типами телосложения.

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Специалисты проанализировали данные о 550 тысячах взрослых людей, принявших участие в долговременном исследовании UK Biobank. Были также изучены генетические данные образцов тканей, собранных у 800 доноров.

Оказалось, что высокие люди с фигурой «яблоко», у которых есть генетическая склонность к полноте в районе середины тела, более склонны к развитию колоректального рака, чем люди с другими генетически определяемыми формами тела. Ученые обнаружили, что у высоких людей с фигурой яблока больше проблем со здоровьем пищеварительной системы.

Люди, у которых имелись гены, повышающие вероятность ожирения из-за нездорового питания, также были более восприимчивы к колоректальному раку. Авторы также отметили, что для этих двух типов телосложения характерны уникальные молекулярные пути развития болезни, обусловленные определенными генетическими закономерностями.

Ежегодно США диагностируется около 150 тысяч случаев колоректального рака. При этом риск заболевания в течение жизни составляет 1 на 23 для мужчин и 1 на 25 для женщин, хотя на вероятность развития заболевания влияют различные факторы, в первую очередь образ жизни.