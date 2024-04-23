Порядка 20 человек умерли после популярных инъекций для похудения

«Чудодейственные уколы», использование которых приписывают Илону Маску, Шэрон Осборн и даже Борису Джонсону, несут в себе огромные риски, вплоть до летальных исходов, пишет издание The Sun. По его информации, Министерство здравоохранения Великобритании расследует 20 случаев гибели людей, прибегавших к данному способу. Со ссылкой на экспертов портал отмечает, что препарат может вызывать массу побочных эффектов, как правило, он используется лишь при хронических случаях ожирения.

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"Они предназначены для лечения хронического ожирения, поэтому они могут не быть первым шагом, который следует предпринять, если ваша прибавка в весе произошла совсем недавно или за более короткий период времени", — говорится в материале.

При этом отмечается, что долгосрочные последствия применения препаратов все еще изучаются. По словам экспертов, известно лишь, что они работают за счет гормона, имитирующего чувство насыщения.

Ранее российская блогер и модель Виктория Боня заявила, что провела пятидневное голодание для того, чтобы ее пупок принял вертикальное расположение. Боня отметила, что мечтала о «вертикальном пупке» и очень рада, что избавилась от пяти килограммов лишнего веса и достигла своей цели.