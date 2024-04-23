Препарат от диабета метформин обладает противовоспалительным действием

Американские учёные полагают, что самый распространённый препарат для лечения сахарного диабета второго типа, может оказывать положительное влияние на продолжительность жизни, поскольку защищает от рака, болезней сердца и снижает риск деменции. Об этом пишет издание NPR.

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Агентство Минздрава США одобрило исследование метформина, как средства долголетия.

В шестилетнем исследовании принимают участие пожилые люди. Учёные выясняют, как препарат повлияет на продолжительность их жизни.

«Если бы вы могли помочь предотвратить несколько проблем одновременно, как, по нашему мнению, это может сделать метформин, то это было бы практически высшим достижением профилактической медицины», - пояснил старший научный консультант Американской федерации исследований старения Стивен Остад.

Учёные во всём мире занимаются изучением долголетия. Исследования показывают, что человек может прожить от 100 до 120 лет, на длительность жизни влияет множество факторов. А вот современные дети с помощью современной медицины могут дожить до 150 лет. Люди, умеющие быстро ходить, проживут дольше, чем неактивные сверстники.