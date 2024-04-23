Исследование показало, что природа помогает бороться с воспалениями

Давно известно, что общение с природой помогает улучшить психическое и физическое здоровье. Целью нового исследования Корнельского университета было изучить взаимосвязь наслаждения природой со специфическим биологическим процессом – воспалением.

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Исследование показало, что более частый положительный контакт с природой связан с более низкими уровнями трёх различных показателей воспаления. Таким образом, общение с природой может контролировать заболевания, связанные с хроническим воспалением, такие как болезни сердца или диабет, – сообщает MedicalXpress.

Учёные использовали для своей работы вторую волну исследования среднего возраста в США (MIDUS), которое является первым национальным исследованием развития среднего возраста. Первая волна проводилась в 1994-95 годах, вторая – десять лет спустя.

Анализировались данные подгруппы людей: 1244 участника, 57% женщин, средний возраст – 54, 5 года. Они участвовали в дополнительном медицинском обследовании на предмет физического здоровья, а также указывали, как часто они бывали на природе и какое удовольствие это им приносило. Качество впечатлений, по словам авторов, играет ключевую роль – недостаточно просто быть на природе, важно быть вовлечённым и внимательным к окружающему миру.

У участников измерялись три биомаркера воспаления: интерлейкин-6 (IL-6) – провоспалительный цитокин, вовлечённый в регуляцию системных воспалительных процессов; С-реактивный белок, маркер системного воспаления; и фибриноген, растворимый белок плазмы. Учёные выявили связь между наслаждением природой и этими тремя биомаркерами.

Оказалось, что даже при учёте других переменных, таких как демографические данные, отношение к здоровью, приём лекарств и общее самочувствие, снижение воспаления неизменно ассоциировалось с более частыми положительными контактами с природой, осознанным наслаждением её картинами.