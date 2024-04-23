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Ученые выяснили секрет притягательности больших порций фастфуда

Австрийские ученые смогли объяснить, почему люди склонны переедать вредную пищу. Оказалось, что чем больше порция фастфуда, тем вкуснее она кажется потребителю.

Ученые выяснили секрет притягательности больших порций фастфуда
©  Вечерняя Москва
— Согласно широко распространенному мнению, люди думают, что здоровая пища не может быть вкусной, и это озадачивает, потому что существует множество вариантов здоровой и вкусной еды. Мы хотели лучше понять, почему люди до сих пор формируют такое негативное мнение о здоровой пище. Это поможет нам побудить людей питаться здоровой пищей, не чувствуя, что им нужно жертвовать вкусом, — объяснила ведущий автор работы Соня Кунц в статье научного журнала Appetite.

Команда включила в два эксперимента около 350 человек. Им демонстрировали изображения различных блюд, часть которых относилась к здоровой еде, а другие были вредной пищей. Участников попросили оценить предполагаемый вкус и пользу представленных блюд.

Оба теста показали одинаковый результат. Испытуемые чаще считали наиболее вкусной вредную пищу в больших объемах. Авторы исследования подчеркнули, что их открытие поможет управлять пищевым поведением людей, стимулируя их есть больше здоровой еды, сообщает «Газета.ru».

Диетолог Екатерина Казачкова объяснила, как часто можно есть сладкое и фастфуд. По словам эксперта, иногда можно позволить себе съесть подобную пищу, однако необходимо следить за общей калорийностью рациона.