Ученые выяснили секрет притягательности больших порций фастфуда

Австрийские ученые смогли объяснить, почему люди склонны переедать вредную пищу. Оказалось, что чем больше порция фастфуда, тем вкуснее она кажется потребителю.

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— Согласно широко распространенному мнению, люди думают, что здоровая пища не может быть вкусной, и это озадачивает, потому что существует множество вариантов здоровой и вкусной еды. Мы хотели лучше понять, почему люди до сих пор формируют такое негативное мнение о здоровой пище. Это поможет нам побудить людей питаться здоровой пищей, не чувствуя, что им нужно жертвовать вкусом, — объяснила ведущий автор работы Соня Кунц в статье научного журнала Appetite.

Команда включила в два эксперимента около 350 человек. Им демонстрировали изображения различных блюд, часть которых относилась к здоровой еде, а другие были вредной пищей. Участников попросили оценить предполагаемый вкус и пользу представленных блюд.

Оба теста показали одинаковый результат. Испытуемые чаще считали наиболее вкусной вредную пищу в больших объемах. Авторы исследования подчеркнули, что их открытие поможет управлять пищевым поведением людей, стимулируя их есть больше здоровой еды, сообщает «Газета.ru».

Диетолог Екатерина Казачкова объяснила, как часто можно есть сладкое и фастфуд. По словам эксперта, иногда можно позволить себе съесть подобную пищу, однако необходимо следить за общей калорийностью рациона.