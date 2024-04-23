Ученые доказали, что одиночество может вызывать сильное желание употреблять сладости

Ученые доказали, что люди, испытывающие чувство одиночества, неспроста любят сладкое.

Как оказалось, при изоляции у человека меняется химический состав мозга, что влияет на обработку пищевых сигналов. В частности, говорится в материале, опубликованном JAMA Network Open, эксперимент с участием 93 добровольцев показал, что у людей, испытывающих одиночество, активность в определенных областях мозга, отвечающих за тягу к сахару, больше. В то же время реакция в отделах мозга, которые отвечают за самоконтроль, снижена.

Поэтому одинокие люди чаще имеют высокий процент жира в организме и плохие пищевые привычки.

Между тем, чувство одиночества считают одним из факторов, который увеличивает риск преждевременной смерти, деменции, сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем со здоровьем. Поэтому для того, чтобы снизить риск развития опасных заболеваний из-за затворничества и одиночества, ученые из Германии рекомендовали ежедневно заниматься физическими упражнениями.

Также оказалось, что одинокие женщины едят больше калорийной пищи, поскольку у них повышена активность в отделе мозга, отвечающего за тягу к сладкому.