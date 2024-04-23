Медицинские пластыри могут вызвать рак и ожирение

Исследование: многие медицинские пластыри содержат канцерогены. Американские специалисты изучили в лаборатории 40 популярных брендов пластырей. Выяснилось, что 65% из них содержат органический фтор — индикатор наличия так называемых «вечных химикатов» (ПФАС). Попадая в кровоток через пластырь, химикаты могут навредить печени, почкам и другим органам, а также нарушить иммунную систему и спровоцировать рак.

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Американские специалисты изучили в лаборатории 40 популярных брендов пластырей. Выяснилось, что 65% из них содержат органический фтор — индикатор наличия так называемых «вечных химикатов» (ПФАС). Попадая в кровоток через пластырь, химикаты могут навредить печени, почкам и другим органам, а также нарушить иммунную систему и спровоцировать рак.

Что показало исследование

Исследование пластырей провели по заказу организаций Mamavation и Environmental Health News.

«65% всех протестированных пластырей имели признаки содержания ПФАС», — рассказали в Mamavation.

Как отметили эксперты, ПФАС содержат связи между атомами углерода и фтора, что делает их очень устойчивыми химическими веществами. Они могут оставаться в окружающей среде годами и даже десятилетиями.

«Вечные химикаты» содержатся, например, в обычных клеях. Пластырям ПФАС нужны для водонепроницаемости.

Чем опасные ПФАС из пластырей

ПФАС через пластырь могут попасть в кровь. Это чревато серьёзными последствиями:

ПФАС могут нанести вред печени, почкам, нарушить иммунную систему, спровоцировать рак и ожирение; у детей ПФАС могут замедлить рост и развитие, у женщин повлиять на фертильность; некоторые ПФАС могут снизить эффективность вакцинации.

Учёный-токсиколог Линда Бирнбаум считает, что производители должны перестать добавлять химикаты в свою продукцию.

ПФАС могут содержаться даже в ЗОЖ-продуктах. Ранее исследователи рассказали, из-за каких напитков в организме накапливаются канцерогены.