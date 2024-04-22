Нейрофизиологи выявили биомаркеры, связанные с контузиями мозга от ударных волн

Американские нейрофизиологи выявили набор характерных изменений в структуре и работе мозга, которые появляются у военнослужащих, переживших несколько сотрясений и контузий, порожденных взрывами боеприпасов и самодельных взрывных устройств. Выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале PNAS.

"Проведенный нами анализ показывает, что подобные травмы мозга чаще всего затрагивают работу определенных регионов передней поясной коры. Этот участок мозга связан с большим числом аспектов работы нервной системы, в том числе он отвечает за контроль над эмоциями и различные когнитивные функции. Данная особенность передней поясной коры позволяет использовать ее для оценки состояния здоровья мозга у военнослужащих, которые подвергались действию ударных волн", - пишут исследователи.

К такому выводу пришла группа американских нейрофизиологов под руководством доцента Гарвардского университета Брайана Эдлоу при изучении состояния мозга 30 американских спецназовцев, переживших несколько контузий или сотрясений мозга во время боевых действий в результате взрывов боеприпасов и самодельных взрывных устройств во время вторжения США в Ирак, Афганистан и Сирию.

Все военнослужащие согласились на всестороннюю проверку состояния их мозга при помощи магнитно-резонансных и позитронно-эмиссионных томографов, а также пройти различные опросы и тесты для оценки их когнитивных способностей. Кроме того, ученые изучили то, страдали ли добровольцы от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), а также других нарушений поведения и психики.

Проведенный учеными анализ и сравнение этих снимков и опросов показало, что неоднократные ударные волны значительным образом меняли структуру и характер связей между разными отделами мозга спецназовцев, что одинаково часто происходило как при наличии ПТСР, так и при его отсутствии. Эти изменения чаще всего затрагивали некоторые регионы передней поясной коры военнослужащих, толщина которой была аномально высокой у тех добровольцев, которые часто подвергались действию взрывов боеприпасов и мин.

В дополнение к этому нейрофизиологи выявили изменения в структуре островка головного мозга, дорсомедиальной и вентролатеральной префронтальной коры и некоторых других регионов центральной нервной системы, которые негативно воздействовали на работу цепочек нервов, связанных с эмоциональным контролем, когнитивными функциями и самосознанием. Все эти биомаркеры можно использовать для диагностики повреждений мозга у военнослужащих и представителей других профессий, часто подвергающихся действию ударных волн, подытожили ученые.