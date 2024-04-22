Cамый распространенный препарат от диабета может быть секретом долголетия

Ученые полагают, что дешевое и самое распространенное лекарство, используемое для лечения диабета, может помочь вам прожить более долгую и здоровую жизнь.

Метформин, который помогает людям снизить уровень сахара в крови и лечит диабет 2 типа, также может защитить от рака, снижения когнитивных функций и болезней сердца. Это связано с его противовоспалительным действием, сообщает NPR.

Ученые проверят свою гипотезу с помощью исследования под названием TAME Trial, чтобы выяснить, может ли метформин замедлить старение и предотвратить заболевания у здоровых пожилых людей. В шестилетнем исследовании планируется задействовать 3000 человек в возрасте от 65 до 79 лет.

"Я не знаю, увеличивает ли метформин продолжительность жизни людей, но имеющиеся данные свидетельствуют о том, что это вполне возможно", - сказал Стивен Остад, старший научный консультант Американской федерации исследований старения, изучающий биологию старения.

Он также сослался на ранее проведенное британское исследование, которое показало, что препарат снижает риск деменции у людей, принимавших его от диабета 2 типа. Люди, принимавшие метформин, также имели меньший риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.