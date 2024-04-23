Китайские ученые обнаружили, что черный чай может вызвать рак легких

Исследователи из Китая в ходе изучения европейских баз данных обнаружили связь между употреблением черного чая и развитием плоскоклеточного рака легких. Об этом сообщает зарубежное научное издание Frontiers in Immunology, передает РЕН ТВ.

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По информации журнала, в исследовании использовался метод менделеевской рандомизации. Он позволяет определить причинно-следственные связи между разными факторами. В результате был выделен ряд причин развития опасного заболевания, в числе которых курение и потребление черного чая.

После исключения роли курения и других факторов, повышающих риск рака, эта связь осталась значимой. Однако вероятность развития опухоли из-за чая все же низкая. По сравнению с курением, чаепитие примерно в 140 раз безопаснее. Кроме того, у напитка множество полезных эффектов, в том числе защита от других злокачественных опухолей. Таким образом, польза чая существенно превышает риск развития рака легкого.