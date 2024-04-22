Деменцию научились находить за 12 лет до ее появления

Исследование британских ученых показало, что изменения зрения могут быть одним из ранних признаков надвигающейся деменции.

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Снижение зрительной чувствительности наблюдается у пациентов за 12 лет до развития заболевания.

Исследователи наблюдали за группой из более чем 8000 человек. За годы исследований у 537 участников развилась деменция.

Анализ данных выявил, что будущие пациенты испытывали сложности с тестом на зрительную чувствительность задолго до постановки диагноза – они плохо различали фигуры из движущихся точек на экране.

По мнению ученых, ухудшение зрения может быть ранним индикатором, поскольку токсичные амилоидные бляшки, вызывающие болезнь Альцгеймера, сначала поражают области мозга, отвечающие за зрительную функцию.

Также у людей с Альцгеймером наблюдается ухудшение цветовосприятия, снижение контрастной чувствительности и способности контролировать движения глаз. Все эти нарушения способны значительно влиять на качество жизни.