Ученые обнаружили, какой пищевой ингредиент может спровоцировать развитие артрита

Многие богатые белком продукты содержат незаменимую аминокислоту триптофан. Учёные из Университета Колорадо обнаружили, он преобразуется бактериями в пищеварительном тракте таким образом, что способствует воспалению и способствует развитию артрита. Исследование опубликовано в Journal of Clinical Investigation.

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Триптофан содержится во многих богатых белком продуктах: мясе, рыба, молочных продуктах, некоторых семенах и орехах. Он не может вырабатываться самим организмом, а усваивается через пищу. Незаменимая аминокислота выполняет в организме множество функций, в том числе поддерживает развитие белков, мышц, ферментов и нейротрансмиттеров, веществ-посредников нервной системы.

Известно, что микробиом — бактерии в нашем кишечнике — могут расщеплять триптофан на побочные продукты. Некоторые из этих побочных продуктов обладают противовоспалительным действием, но также обнаружены некоторые воспалительные последствия этих продуктов.

Учёные наблюдали за людьми со спондилоартритом, поражающим позвоночник и суставы. Было обнаружено, что при этом заболевании изменения кишечной флоры связаны с увеличением выработки побочного продукта индола. Он вырабатывается бактериями из триптофана.

По мнению учёных, средиземноморская диета, богатая растительной клетчаткой и нежирным мясом, переводит кишечную флору в более здоровое состояние, сохраняя противовоспалительные свойства триптофана.