Ученые подтвердили, что душа человека может жить после смерти

Американские и британские исследователи предприняли научные усилия для подтверждения существования души.

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Их исследование сосредоточилось на возможности существования души на квантовом уровне, отделенном от физического тела. Согласно их гипотезе, человеческое сознание может сохраняться даже после смерти, пребывая в неопределенном состоянии, хотя его природа остается загадкой.

Ученые предположили, что сознание хранится на квантовом уровне в структурах, известных как «белковые микротрубочки», которые, как предполагается, могут сохраняться во Вселенной даже после ухода физической оболочки. Эти идеи открывают путь к пониманию того, как человеческое сознание может сохраняться и влиять на мир даже после смерти.

Это исследование также позволяет лучше понять феномен воспоминаний, которые люди могут иметь после процедур реанимации. Ученые из Аризонского университета и их британские коллеги провели обширное исследование и пришли к выводу о том, что душа может сохраняться после смерти физического тела.

Эти результаты признаны научным сообществом и подтверждают, что душа продолжает свое существование на квантовом уровне. Однако остается много вопросов о том, что именно представляет собой сознание и как оно сохраняется в квантовом мире.

Ученые в области квантовой механики также высказывают мнение, что сознание может продолжать существование даже после разложения физического тела, основываясь на своих теориях и анализе.

Эта работа, проведенная командой из США и Великобритании, является значимым шагом в понимании природы сознания и его связи с квантовой механикой.

Ранее американские физики выяснили, что происходит с душой после смерти. Также профессор РАН Сергей Богачев высказал свое мнение о существовании души. А еще стало известно, что родственных душ не существует.