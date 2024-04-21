Ученые подтвердили, что душа человека может жить после смерти

Ученые из США подтвердили, что душа человека может жить после смерти
Американские и британские исследователи предприняли научные усилия для подтверждения существования души.
Их исследование сосредоточилось на возможности существования души на квантовом уровне, отделенном от физического тела. Согласно их гипотезе, человеческое сознание может сохраняться даже после смерти, пребывая в неопределенном состоянии, хотя его природа остается загадкой.
Ученые предположили, что сознание хранится на квантовом уровне в структурах, известных как «белковые микротрубочки», которые, как предполагается, могут сохраняться во Вселенной даже после ухода физической оболочки. Эти идеи открывают путь к пониманию того, как человеческое сознание может сохраняться и влиять на мир даже после смерти.
Это исследование также позволяет лучше понять феномен воспоминаний, которые люди могут иметь после процедур реанимации. Ученые из Аризонского университета и их британские коллеги провели обширное исследование и пришли к выводу о том, что душа может сохраняться после смерти физического тела.
Эти результаты признаны научным сообществом и подтверждают, что душа продолжает свое существование на квантовом уровне. Однако остается много вопросов о том, что именно представляет собой сознание и как оно сохраняется в квантовом мире.
Ученые в области квантовой механики также высказывают мнение, что сознание может продолжать существование даже после разложения физического тела, основываясь на своих теориях и анализе.
Эта работа, проведенная командой из США и Великобритании, является значимым шагом в понимании природы сознания и его связи с квантовой механикой.
Ранее американские физики выяснили, что происходит с душой после смерти. Также профессор РАН Сергей Богачев высказал свое мнение о существовании души. А еще стало известно, что родственных душ не существует.