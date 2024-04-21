Какая работа поможет сохранить память в старости

AAN: преподаватели меньше всех рискуют потерять память.

© Родной город

Команда исследователей изучила данные норвежских пациентов и установила связь между риском деменции и интеллектуальной работой. Об этом сообщает Американская академия неврологии (AAN).

Специалисты изучили данные о состоянии здоровья 7 тысяч человек, среди которых были представители 305 профессий. Выяснилось, что те, кто занимался более интеллектуальной работой в возрасте 30, 40, 50 и 60 лет реже страдали от легких нарушений памяти в 70 лет. Причем чаще всего нарушения памяти отмечались у курьеров и почтальонов, реже – у преподавателей.

При самой низкой умственной нагрузке на работе риск развития когнитивных нарушений повышался на 66% по сравнению с самой высокой умственной нагрузкой. Ученые сделали поправку на такие факторы, как образ жизни, образование, пол, возраст.

Авторы работы поясняют, что результаты исследования не доказывают, что интеллектуально сложная работа предотвращает легкие когнитивные нарушения, а наличие связи между ними может объясняться и другими факторами.