Правда ли, что гаджеты ухудшают зрение

Россиянам рассказали, действительно ли частое использование гаджетов ухудшает зрение.

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На форуме «Учёные против мифов» офтальмолог Анастасия Уткина опровергла распространённые мифы о вреде работы у экрана. Она объяснила, что многочасовое время за гаджетами не приводит к необратимым проблемам с зрением, в отличие от распространённых убеждений.

Исследования не подтверждают, что излучение современных устройств может негативно влиять на зрение. Однако длительная работа за компьютером может вызвать временные проблемы, такие как усталость глаз и небольшие нарушения зрения. Врач рекомендует регулярно делать перерывы от экрана и использовать увлажнители для глаз и воздуха.

Уткина подчеркнула, что специальные упражнения для глаз не способны восстановить зрение, но могут помочь снизить усталость. Гимнастика для глаз может также немного улучшить остроту зрения и сделать работу у экрана более комфортной.