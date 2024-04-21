Эксперты назвали полезный орех с двумя важными свойствами

Учёные обнаружили два необычных свойства миндаля. Он эффективен в поддержании здоровья сердца и борьбе с избыточным весом.

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В исследовании приняло участие 106 человек от 25 до 65 лет. Они были разделены на две группы: с избыточным весом и ожирением. Первые участники на протяжении трёх месяцев поддерживали дефицит калорий, остальные – соблюдали норму. Важным аспектом были перекусы. Одна группа употребляла высокоуглеводные крекеры или мюсли. Другая – миндаль.

Все участники к концу эксперимента потеряли примерно 9,3% от своего изначального веса. У второй группы, в рационе который был миндаль, оказались более высокие показатели кардиометаболического здоровья. Они также чувствовали больше насыщения на протяжении всего эксперимента.

Орехи содержат ненасыщенные жиры, которые могут улучшить уровень холестерина в крови, облегчить воспаление и способствовать здоровью сердца. Они также позволяют вам дольше чувствовать себя сытыми, что всегда является плюсом, когда вы пытаетесь контролировать свой вес.