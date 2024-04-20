Стало известно о новой опасности микропластика

Токсины из микропластика оказались способны впитываться через кожу
Микропластик, крошечные кусочки пластикового мусора, может быть более вредным, чем мы думали. Новое исследование показало, что они могут действовать как "троянские кони", доставляя токсичные химические вещества прямо в организм через кожу.
Исследователи подвергли 3D-модели человеческой кожи воздействию микропластика, содержащего антипирены. Результаты, опубликованные в журнале Environment International, показали, что эти химикаты просачиваются в пот и затем впитываются в кожу со скоростью до 8 %. Интересно, что более потная кожа впитывала еще больше химикатов.
Это первое доказательство того, что микропластик может напрямую подвергать нас воздействию вредных химических веществ. Эти химические вещества, уже связанные с такими проблемами здоровья, как рак и повреждение нервной системы, попадают в окружающую среду из старой электроники и строительных материалов.
Хотя долгосрочные последствия неясны, исследование вызывает опасения. Ведущий исследователь, предупреждает, что постоянное воздействие приводит к постепенному накоплению токсинов в организме.
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