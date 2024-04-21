Ученые в Японии предупредили о риске мутации COVID-19 в «гробовирус»
Ученые из Университета Цукуба указали на не случившуюся мутацию коронавируса.
Они провели исследование, согласно которому около 40% населения планеты могли погибнуть из-за распространения COVID-19. Смертельность коронавирусной инфекции могла достигнуть 81% еще в 2020-м из-за особой мутации.
Однако в нынешних условиях опасность новых мутаций уменьшается, добавили специалисты.
Одновременно со снижением опасности коронавируса есть риск мутаций свиного и птичьего гриппа. Они могут представлять собой вирусы, которые несут угрозу для человечества.
Японские ученые в связи с этим призвали ужесточить меры для предотвращения распространения вирусов.
Ранее исследование ученых США показало неэффективность антибиотиков против кашля.