Ученые нашли связь между наушниками с шумоподавлением и разрушением мозга

Ученые провели эксперимент и выяснили, что наушники с функцией шумоподавления могу разрушительно влиять на мозг человека.

«В таком случае развивается распространенное заболевание, при котором создается иллюзия шума в ушах. Мозг перестает получать достоверную информацию о звуках из окружающей среды, и это влияет на его способность правильно слушать», – передает «РОСБАЛТ» слова врача-эндокринолога Зухры Павловой.

Эксперимент показал, что после прекращения постоянного использования таких девайсов шум в ушах пропадал. Однако говорить о том, что использовать наушники с шумоподавлением безопасно, нельзя.

По мнению специалиста, наибольший вред они наносят при длительном использовании на высокой громкости.

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