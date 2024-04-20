Найдена альтернатива средиземноморской диете

Полноценной заменой средиземноморской диете может стать японская, отмечают в Daily Mail.

«Исследователь Дэн Бюттнер отмечает, что только у 6,7% людей старше 65 лет, проживающих в японской префектуре Окинава, развивается деменция, что почти вдвое меньше, чем в США. Там этого показатель составляет 11,3%. Исследователи из Национального центра гериатрии и геронтологии Японии провели сканирование мозга двух групп японцев, питавшихся по-разному. Одна группа соблюдала традиционную японскую диету, а другая — западную, с высоким содержанием жиров, таких как красное мясо, алкоголь и макароны», — пишут «Новые Известия».

Остров Окинава в Японии считается островом долгожителей — местные поселенцы доживают до 110 лет.

Ранее эндокринолог назвала пять основных групп продуктов для правильного питания. Абахина отметила, что в рацион нужно включить овощи, фрукты, мясо и молоко.