Ученые обнаружили неожиданный фактор риска развития гипертонии

Высокое артериальное давление увеличивает вероятность инфарктов и инсультов. Учёные из Тегеранского кардиологического центра в Иране обнаружили неожиданный фактор, который связан с повышенным риском развития гипертонии.

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Исследование, представленное на ежегодной научной сессии Американского колледжа кардиологов в США, включало в себя данные о 1 млн человек из шести стран. В начале наблюдений у них были нормальные показатели артериального давления.

Анализ показал, что сон менее семи часов в день повышает риск развития гипертонии на 7%. Между тем сон менее пяти часов увеличивает эту вероятность уже на 11%.

Сон от семи до восьми часов, как рекомендуют сомнологи, может быть полезен и для вашего.