Ученые превратили очистки граната в антимикробный препарат

Итальянские ученые из Университета Сассари получили из гранатовой кожуры состав с антимикробными свойствами. Он оказался эффективен против ряда опасных для жизни и здоровья человека бактерий. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Bioresources and Bioproducts (JBB).

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Кожура граната содержит большое количество фенольных смол. В рамках эксперимента команда изготовила экстракты из семи сортов этого плода и сравнила их бактерицидный эффект против таких возбудителей тяжелых инфекций, как золотистый стафилококк и листерии.

Результаты показали, что экстракты продемонстрировали значительную антимикробную активность, особенно против грамположительных видов. Обеззараживающее действие препаратов из гранатовой кожуры связано с действием пуникалагина, флавонидов и хлорогеновой кислоты.

По словам авторов исследования, очистки граната могут стать перспективным источником натуральных противомикробных средств и альтернативой синтетическим антисептикам.

Ранее ученые выяснили, что в обычном полевом цветке содержится вещество, ускоряющее регенерацию нервной ткани.