Ученые нашли источник кошмарных снов в генах человека

Ученые из Института молекулярной медицины Финляндии обнаружили связь между ночными кошмарами и душевными заболеваниями в генах человека. Исследование опубликовано в научном журнале Translational Psychiatry (TLP).

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Тревожные и страшные сны видит большинство людей. Обычно они вызваны такими факторами как стресс, нехватка сна, а также приемом некоторых лекарств. Однако частые и повторяющиеся кошмары могут быть симптомом проблем с психическим здоровьем.

Команда проанализировала данные 45,2 тыс. участников нескольких крупномасштабных исследований в Финляндии с помощью метода полногеномного исследования ассоциаций. Он включает сканирование генетических маркеров для поиска вариаций, связанных с конкретным заболеванием или признаком.

Результаты показали, что наследственность ночных кошмаров, основанная на однонуклеотидном полиморфизме (вариации между людьми в одной точке последовательности ДНК), относительно невелика – всего 5%.

Дальнейший анализ установил, что генетические факторы, связанные с частыми кошмарами, в значительной степени совпадают с факторами, связанными с посттравматическим стрессовым расстройством и прочими симптомами проблем с психикой.

Чаще всего кошмары сопровождали такие состояния, как невротизм, тревога и депрессия. Также ученые установили связь с бессоницей, шизофренией и алкогольной зависимостью.