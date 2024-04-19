Финские ученые раскрыли секрет долголетия

Исследование финских ученых из университета Ювяскюля показало, что люди с генетической предрасположенностью к более высокой мышечной силе имеют несколько меньший риск распространенных неинфекционных заболеваний и преждевременной смертности. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба учебного заведения.

"Похоже, что генетическая предрасположенность к более высокой мышечной силе больше отражает внутреннюю способность человека сопротивляться и защищать себя от патологических изменений, происходящих во время старения, чем способность восстанавливаться или полностью приходить в норму после тяжелых испытаний", - отметил докторант-исследователь с Факультета спорта и медицинских наук Пяйви Херранен.

На сегодняшний день это наиболее полное международное исследование наследственной мышечной силы и ее связи с заболеваемостью. В нем использованы данные о геноме и здоровье более 340 000 финнов, уточняется в сообщении.