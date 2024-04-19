Повторная вакцинация от COVID-19 продлевает иммунный ответ

Канадские исследователи проанализировали среднюю продолжительность полураспада иммунного ответа на антитела, вырабатывающиеся при повторной вакцинации. Оказалось, что бустер вакцины продляет продолжительность иммунного ответа с 63 до 115 дней. У пожилых людей иммунный ответ был короче, но увеличивался при контроле других заболеваний. В будущем ученые планируют выяснить, как влияют на иммунную систему возраст, пол и сопутствующие диагнозы. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Вакцины против COVID-19 до сих пор используются как основная профилактическая мера, которая может снизить риск развития тяжелой формы заболевания. Однако неизвестно, как на иммунном ответе сказываются повторные дозы, превышающие первичную. Чтобы это выяснить, канадские ученые проанализировали данные о состоянии здоровья 289 человек. 152 участника получили первые две дозы препаратов, а остальные 137 — бустерную дозу. В исследовании использовались вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna.

Исследователи построили математические модели иммунной системы участников и скорректировали их в соответствии с официальными данными. Оказалось, что в группе с первичной вакцинацией средняя продолжительность иммунного ответа на антитела составила 63 дня, а в группе с бустерной дозой — 115 дней. Повторная доза привела к увеличению среднего периода полувыведения антител на 71–84% по сравнению с первичной вакцинацией. Это значит, что бустер помогает сохранить усиленный иммунитет к COVID-19.

Также ученые исследовали влияние пола, возраста и сопутствующих заболеваний на иммунитет к коронавирусу. Известно, что возраст влияет на эффективность ответа организма на вакцину — настолько, что пожилой возраст уже сам по себе считается сопутствующим диагнозом. Исследователи выяснили, что у пожилых людей иммунный ответ был действительно короче, чем у остальных. Однако при лечении и контроле сопутствующих заболеваний — гипертонии, проблем с легкими и рака — возраст переставал оказывать сильное негативное влияние на иммунитет. Что касается пола, у мужчин иммунный ответ был немного больше, чем у женщин. Интересно, что более долгий ответ сохранялся у людей с астмой, при этом неизвестно, как она повлияет на тяжесть заболевания COVID-19.

Таким образом, повторная вакцинация от коронавируса продлевает усиленный иммунный ответ. В будущем ученые планируют выяснить, как возраст, пол и сопутствующие диагнозы влияют на иммунную систему в целом.