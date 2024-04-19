Содержащиеся в пластике частицы проникают в кровь через кожу

Британские ученые из Бирмингемского университета и Университета Брунеля выяснили, что канцерогенные химикаты антипирены способны всасываться в кожу и проникать в кровоток в течение 24 часов после контакта. Исследование опубликовано в научном журнале Environment International (EnvInt).

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Антипирены широко применяют при производстве различных товаров, поскольку они придают материалам огнеупорные свойства. Эти вещества добавляют в пластмассы, ткани, электронные приборы, мебель и другие изделия. Они способны вызывать рак и приводить к сбоям эндокринной и репродуктивной систем организма.

В ходе исследования ученые сосредоточились на изучении одной из разновидностей антипиренов под названием полибромдифениловые эфиры (ПБДЭ). Специалисты использовали напечатанную на 3D-принтере искусственную биокожу, чтобы оценить скорость впитывания.

Как показали эксперименты, содержащиеся в пластике частицы ПБДЭ способны преодолевать кожный барьер и добираться до кровеносной системы. При контакте до 8% антипиренов внедряется в кожу, а через сутки 0,1% этого количества попадает в кровоток.

Ранее ученые выяснили, где в мире скопилось больше всего токсичных «вечных химикатов».