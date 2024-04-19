Исследование показало неэффективность антибиотиков против кашля

Исследователи из Медицинского центра Джорджтаунского университета и Университета Висконсина пришли к выводу, что антибиотики не помогают облегчить кашель пациентам с инфекциями нижних дыхательных путей. Это шло вразрез с ожиданиями больных, которые принимали лекарства в надежде на облегчение состояния. Результаты исследования опубликованы в журнале General Internal Medicine.

© runews24.ru

Специалисты изучили данные 718 пациентов с острой респираторной инфекцией нижних дыхательных путей, жаловавшихся на кашель. 29% больных принимали антибиотики. Среди них были пациенты с подтвержденной бактериальной, вирусной или смешанной этиологией заболевания.

Анализы показали, что прием антибиотиков не помог быстрее перестать кашлять. Тяжесть кашля не снизилась. Средняя продолжительность болезни была одинаковой у пациентов, принимавших антибиотики, и у людей, обходившихся без них. В общей сложности участники исследования болели около 17 дней.

Вместе с тем, прием антибиотиков сократил вероятность повторного визита к врачу. Однако исследователи посчитали, что это могло произойти из-за того, что во время прошлого визита пациент уже получил назначения и рекомендации врача.

Авторы исследования пришли к выводу, что необходимо продвигать концепцию рационального использования антибиотиков.

Ранее сообщалось, что ученые США исследуют новый класс антибиотиков. Препараты уже показали эффективность против инфекций мочевыводящих путей. В связи с этим клинические испытания нового лекарства были завершены досрочно.