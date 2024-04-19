Ученые вырастили мини-легкие человека в лаборатории

Ученые из Манчестерского университета (США) вырастили в лаборатории мини-легкие человека. Их планируют использовать для тестирования некоторых наноматериалов.

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Органоиды легких представляют собой многоклеточные трехмерные структуры. Они воссоздают ключевые особенности тканей человека, такие как клеточная сложность и архитектура.

Ранее органоиды использовали для изучения различных легочных заболеваний, от коронавирусной инфекции до муковисцидоза и рака легких. Однако их возможные реакции на воздействие наноматериалов до последнего времени оставались неизученными.

В ходе эксперимента ученые подвергли органоид воздействию наноматериалов на основе углерода. При этом они отслеживали реакцию легочного эпителия – самого внешнего слоя клеток, выстилающих дыхательные пути.

Результаты показали, что углеродные нанотрубки способны вызывать в легких неблагоприятные эффекты, приводящие к стойкому воспалению и фиброзу (образованию рубцовой ткани). В дальнейшем ученые намерены усовершенствовать органоиды, добавив в них иммунные клетки, сообщает Nano Today.

Ранее сообщалось, что ученые впервые вырастили мини-мозг из настоящих тканей. Эксперимент провели нидерландские ученые.