Ученые смогут понять природу большинства болезней с помощью ИИ

Ученые смогут понять природу большинства болезней в течение трех-пяти лет при помощи искусственного интеллекта и найти ключ к их лечению. Такое мнение высказал генеральный директор американской биотехнологической компании Moderna Стефан Бансель.

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"Если есть понимание болезни, можно найти способ вылечить ее. <...>. Через 3-5 лет [ученые] поймут большинство болезней, которые мы не понимаем сейчас. Это будет впервые в истории человечества", - сказал он на мероприятии, организованном американским порталом Semafor.

По оценке Банселя, изыскания ученых помогут эффективнее бороться с ранее тяжело поддающимися лечению заболеваниями.

"Причина, по которой люди по-прежнему умирают от рака и страдают от болезни Альцгеймера, состоит в том, что мы не понимаем биологию этих болезней", - отметил он.

Инструменты искусственного интеллекта помогут фармацевтическим компаниям в разработке новых медикаментов и позволят специалистам лучше диагностировать заболевания, например, болезни сердца, считает Бансель.

По словам главы компании, ученые из Moderna уже применяют инструменты ИИ в научных исследованиях, что позволяет добиваться ранее недоступных им результатов.

Moderna занимается разработкой фармакологии на основе матричной РНК. Компания вела активную разработку вакцины от COVID-19.