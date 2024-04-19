Американские неврологи рассказали о пользе стимулирующей работы в пожилом возрасте

Ученые рассказали, что мозговая активность в возрасте от 30 до 60 лет помогает снизить риск развития когнитивных нарушений после 70 лет.

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Об этом в материале, опубликованном в Neurology, рассказали учёные из Американской академии неврологии.

В частности, по их заявлению, благотворно на работу мозга в пожилом возрасте влияет выполнение нестандартных аналитических задач, творческое мышление и интерпретация информации для других в более молодом возрасте.

Ранее сообщалось, что между когнитивными способностями человека и здоровьем печени есть прямая связь.

Также ученые выяснили, что старение мозга ускоряют ожирение и бедность, а люди, проживающие близко к паркам, скверам и другим зелёным зонам, меньше подвержены риску деменции.