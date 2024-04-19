Уровни глюкозы у людей без диабета могут сильно различаться

В новом исследовании, опубликованном в Nature Medicine, представлены результаты анализа уровня глюкозы у людей, не страдающих диабетом. Учёные пришли к выводу, что этот показатель варьируется у людей без диабета гораздо сильнее, чем считали ранее. Выяснили это они с помощью устройств непрерывного мониторинга уровня глюкозы.

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Диагностика диабета и предиабета на сегодняшний день базируется на лабораторных исследованиях: пациенты сдают кровь, которую проверяют двумя способами – смотрят уровень гликированного гемоглобина и уровень глюкозы в плазме натощак.

Однако, передаёт MedicalXpress слова учёных, такая диагностика проводится с использованием малого количества образцов крови, что может давать врачам неполную картину об истинных уровнях глюкозы в крови и приводить к ошибочным заключениям.

Исследователи набрали 8315 добровольцев, не страдающих диабетом, которые носили устройства непрерывного мониторинга глюкозы. CGM – это клейкий пластырь, наносимый на кожу, который передаёт сигналы по беспроводной сети на смартфон. Участники голодали не менее восьми часов перед «окном» сравнения с 6 до 9 утра ежедневно.

В итоге, были проанализированы 59 569 эпизодов измерения. Результаты показали, что средний уровень глюкозы составил 5, 3 ± 0,7 ммоль/л, а стандартное внутрисуточное отклонение в группе составило 0, 4 ± 0, 2 ммоль/л. Также была отмечена значительная вариабельность уровней глюкозы у одних и тех же людей, что позволило предположить, что использование только одного или двух анализов крови даёт неполные результаты, и что применение устройства непрерывного мониторинга глюкозы может улучшить их достоверность.

Учёные также отметили, что продолжительность голодания не так сильно коррелирует с уровнями глюкозы, что говорит о том, что на них могут влиять и другие, пока неизвестные, процессы в организме.