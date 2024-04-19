Ученые доказали пользу экстракта черники для мозга

Ученые выяснили, как экстракт черники влияет на работу мозга. Так, исследователи из Редингского университета в Великобритании провели эксперимент с участием добровольцев, часть из которых получали экстракт ягод в низких дозировках, а вторая группа – плацебо.

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Как говорится в журнале Nutrients, эксперимент на добровольцах в возрасте 68 до 75 лет показал, что у группы, принимавшей экстракт черники, стала лучше скорость реакции и исполнительной функции, а также улучшилась эпизодическая память. Также было отмечено у добровольцев, принимавших экстракт, снижение артериального давления.

Ученые считают, что такой эффект может быть связан с флавоноидами, содержащимися в ягодах черники. Они улучшают мозговой кровоток и когнитивные способности за счет увеличения поступления в мозг полезных метаболических субстратов.

В результате у людей снижается выраженность возрастных когнитивных нарушений.

Ранее исследователи из Академического центра здоровья университета Цинциннати изучили влияние клубники на память и мышление. Также ученые из Кливленда заявили, что препарат "Виагра" может предотвратить снижение когнитивных способностей у человека.