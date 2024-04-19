От употребления фастфуда человек может глупеть

Специалисты Университета Южной Калифорнии пришли к выводу, что от употребления фастфуда мозг начинает работать хуже.

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Эксперты поставили эксперимент на крысах, которых кормили пищей с высоким содержанием жиров, а после этого провели с ними тесты на память, отследив уровень нейромедиатора, связанного с обучением и запоминанием.

Выяснилось, что употребление вредной пищи на регулярной основе влияет на уровень ацетилхолина в организме, отвечающего за обучение и память.

Также ученые заявили, что процесс травмирования мозга от фастфуда необратим. Невозможно будет восстановить его некоторые функции, даже перейдя на правильное питание.