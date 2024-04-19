Простой анализ крови может предсказать риск смерти от сердечной недостаточности

Учёные из Оксфордского университета и Университета Глазго нашли простой и доступный способ для выявления пациентов с высоким риском смерти от сердечной недостаточности. Данные об их открытии опубликованы в European Journal of Heart Failure.

© Чемпионат.com

Оказалось, что у людей с высоким уровнем определённого белка — нейропептида Y (NPY) — риск смерти был на 50% выше, чем у пациентов с низким его уровнем. Таким образом, измерение этого белка поможет предсказывать прогрессирование сердечной недостаточности.

Нервы сердца выделяют NPY в ответ на сильный стресс, который может вызвать опасные сердечные ритмы. Это может привести к смыканию мельчайших кровеносных сосудов сердечной мышцы, заставляя сердце работать усерднее и вызывая сокращение кровеносных сосудов, идущих к органу.

Это новое исследование предполагает, что новый дешёвый и простой анализ крови может помочь нам в будущем более точно определить, какие пациенты с сердечной недостаточностью подвергаются наибольшему риску ранней смерти.