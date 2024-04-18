Найден способ исключить опасный рак простаты с точностью почти 100%

Анализ мочи позволяет отличить медленнорастущий рак простаты от его агрессивной формы. Эта информация позволит врачам назначать меньше ненужных биопсий простаты, сообщают авторы статьи, опубликованной в журнале JAMA Oncology.

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Как объяснили ученые, 20 лет назад врачи лечили любой обнаруженный рак простаты. Однако исследования этой опухоли привели к пересмотру тактики: теперь часто рекомендуется лечить только быстрорастущие раки простаты. Чтобы определить форму опухоли, применяется биопсия — анализ ткани простаты. Забор биоматериала для этого теста связан с дискомфортом и риском инфекций.

Новый тест MPS2 (myProstatesCore2.0) основан на поиске биомаркеров в образце мочи мужчины. Его проверка на 800 образцах показала, что анализ обладает почти 100%-й точностью при исключении агрессивной формы рака. Это означает, что если у мужчины отрицательный результат этого теста, у него с высокой вероятностью нет агрессивного рака.

Исследование также показало, что этот тест позволил бы избежать до 41% ненужных биопсий.

Тест включает анализ на 18 биомаркеров — белков, которые вырабатываются 18-ю различными генами раковых клеток простаты. Для его разработки ученые проанализировали более 58 тысяч генов.

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