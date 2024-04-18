Ученые Курчатовского института «научили» бактерию производить аминокислоту валин

Российские ученые из Курчатовского института научили бактерию производить нужную людям аминокислоту валин. Об этом сообщает пресс-служба национального исследовательского центра.

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Валин — одна из девяти незаменимых аминокислот. Она важна как для полноценного питания человека, так и для сельского хозяйства, медицины, косметологии, пищевого и фармацевтического производства. Аминокислоту изготавливают при помощи особых микроорганизмов-продуцентов. Один из них – почвенная коринебактерия Corynebacterium glutamicum.

Ученые Курчатовского института уже «научили» бактерию производить другую незаменимую кислоту – лизин. И, поскольку биосинтез валина осуществляется таким же способом, то специалисты решили модифицировать штамм коринебактерии.

В результате микроорганизм перестал производить лизин, но научился продуцировать валин, причем в промышленных масштабах. Производительность штаммов составляет свыше 70 граммов на литр за 48 часов ферментации. В пресс-службе Курчатовского института отметили, что это довольно высокие показатели.