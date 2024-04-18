Сыворотка молодости: кровь молодых способна обратить изменения

Китайские ученые доказали, что крошечные пузырьки из плазмы крови молодых могут значительно улучшить здоровье и продлить жизнь старых. Эксперименты показали, что переливание этих внеклеточных пузырьков замедляет возрастные изменения и обращает их вспять. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Aging.

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Команда из Нанкинского университета опробовала этот метод на лабораторных мышах. Внеклеточные везикулы показали свою эффективность даже в низких концентрациях, что делает этот метод более доступным и перспективным для применения в будущем.

В ходе исследования ученые выяснили, что получавшие препарат мыши проживали в среднем на 13% дольше, чем те, которым его не давали. Средняя продолжительность жизни таких грызунов составила 1031 день, что на 22,7% больше, чем у обычных грызунов этого вида. Самая долгоживущая мышь из экспериментальной группы дожила до 1266 дней после рождения, что соответствует 120-130 годам человеческой жизни. Препарат также помог сохранить здоровье и предотвратить признаки старения на молекулярном, клеточном и физиологическом уровнях, включая предотвращение выпадения шерсти и смягчение функционального спада в различных тканях.

В предыдущих исследованиях терапия с ограничением калорийности, прием метформина и никотинамида также продлевали среднюю продолжительность жизни мышей, но новый метод превзошел их результаты. Исследователи отмечают, что внеклеточные везикулы являются естественными наночастицами, что делает их безопасными для использования в человеческом организме. Однако, прежде чем начать применять этот метод на людях, необходимо провести дополнительные клинические испытания для подтверждения его эффективности и безопасности.

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