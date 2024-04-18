Американские физики выяснили, что происходит с душой после смерти

Ученые из Аризонского университета и их коллеги из Великобритании попытались выяснить, что происходит с душой после физической смерти. По их мнению, душа остается жить и функционировать на квантовом уровне.

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Правда, назвать это состояние ученые пока не могут. Однако они уверены, что информация о сознании человека, душе остается на квантовом уровне в белковых микротрубочках и распространяется по всей Вселенной. Физики даже придумали название для этого процесса - Orchestrated Objective Reduction.

Поэтому ученые считают, что рассказы людей, которых реанимировали, о том, что они побывали на небесах, могут иметь основание.

Более того, этой позиции также придерживаются ученые из Института Макса Планка в Мюнхене. Они считают, что после смерти человек действительно может столкнуться с бесконечностью.

Ранее ученые заявили, что мысли материальны. Также они провели любопытные исследования, которые показали взаимосвязь между генетической предрасположенностью к высокой мышечной силе и более длительной продолжительностью жизни.