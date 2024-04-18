Учёные доказали, что арахис состоит из множества полезных элементов, включая все необходимые аминокислоты. Он богат витаминами и минералами, такими как витамин А, группа В, D, Е, РР, кремний, кобальт, марганец, медь, магний и фосфор. Кроме того, арахис содержит антиоксиданты, и в нём нет холестерина, пишет РИА Новости.

В составе земляного ореха имеются вещества, которые способствуют восстановлению клеток, укреплению иммунной системы, повышению энергии и укреплению сосудов. Он помогает защитить организм от стресса и свободных радикалов, улучшает функцию мозга, память, сердечно-сосудистую систему и обмен веществ.

Исследователи напоминают, что жареный арахис полезнее сырого — в нём меньше влаги, что увеличивает содержание антиоксидантов и витамина Е. А арахисовую пасту можно назвать источником молодости и красоты — она улучшает качество кожи, ногтей и волос.

Однако при употреблении арахиса следует соблюдать умеренность. Врачи рекомендуют взрослым съедать не более 20 граммов в день, детям до 10 лет — не более 4 –5 орешков в день, а подросткам — не более 8 штук. Это связано с высоким содержанием белка и пуринов, которые могут быть вредными для тех, у кого диагностированы артрит, артроз, подагра, имеющих склонность к полноте или акне.

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