Капустный сок помогает бороться с воспалительными заболеваниями кишечника

Группа исследователей из Университета Миссури (США) обнаружила, что сок краснокочанной капусты может облегчить симптомы воспалительных заболеваний пищеварительной системы, таких как язвенный колит и болезнь Крона. Результаты исследования опубликованы в Journal of Molecular Sciences (JMS).

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В ходе исследования ученые включили сок краснокачанной капусты в рацион мышей с ВЗК — воспалительными заболеваниями кишечника. Для заболеваний этой группы характерен хронический воспалительный процесс, захватывающий весь кишечник или часть желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Обычно это приводит к болям в животе и диарее, однако иногда могут возникать кожные высыпания или воспаление суставов.

Результаты эксперимента показали, что сок краснокочанной капусты способен изменять состав кишечной микробиоты мышей путем стимуляции роста полезных бактерий. Это способствует увеличению выработки короткоцепочечных жирных кислот и других метаболитов бактериального происхождения, уменьшающих воспаление.

Также выяснилось, что сок красной капусты улучшает барьерную функцию кишечника. Барьерная функция заключается в предотвращении попадания люминального содержимого (из просвета кишки), а именно токсинов, пищевых антигенов и микроорганизмов, в системный кровоток, ткани и органы через стенку кишечника. Более того, свежевыжатый капустный сок стимулировал регуляторные (иммунные) Т-клетки, способствуя противовоспалительному иммунному балансу.

Исследователи отметили, что проявления ВЗК у мыши почти полностью совпадают с таковыми у человека. Это дает весомые основания полагать, что сок красной капусты может выступить терапевтическим средством для людей с болезнью Крона и язвенным колитом.

Ранее был назван анализ, позволяющий выявить рак кишечника на ранней стадии.