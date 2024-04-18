Диета по гликемическому индексу ускоряет окисление жира в организме

Ученые из Венского университета в Австрии обнаружили, что высокоуглеводная диета, основанная на употреблении продуктов с низким гликемическим индексом, ускоряет окисление жиров в организме и улучшает показатели выносливости. Результаты исследования опубликованы в журнале Sports Medicine (SportsMed).

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В рамках исследования ученые стремились выяснить, как различное количество потребляемых углеводов и гликемический индекс (ГИ) продуктов влияют на результаты тренировок на выносливость и жиросжигание у мужчин. Испытуемых разделили на три группы. Первая в течение 10 недель соблюдала диету с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров. Вторая группа употребляла углеводистые продукты с высоким гликемическим индексом. Добровольцы из третьей группы придерживалась богатого углеводами рациона, в который входила пища с низким гликемическим индексом. В период соблюдения диеты все испытуемые регулярно тренировались.

Отмечается, что ГИ — это условный коэффициент, который показывает, с какой скоростью углеводы, содержащиеся в продукте питания, усваиваются организмом и повышают уровень сахара в крови. Продукты с низким ГИ поднимают уровень глюкозы медленно, а с высоким — быстро.

По истечении срока диетического вмешательства ученые оценили, как изменились показатели выносливости испытуемых с помощью специализированных беговых тестов, методов измерения запасов мышечной энергии и пикового потребления кислорода. Оказалось, что у испытуемых из третьей группы существенно повысилась выносливость мышц и дыхательной системы. Кроме того, диета с низким гликемическим индексом поспособствовала лучшему окислению жира в организме.

Низкоуглеводное питание также усиливало окисление жиров. Однако такая диета негативно влияла на результативность тренировок. Ученые также отметили, что длительное ограничение углеводов может ухудшить самочувствие и здоровье в долгосрочной перспективе, поскольку углеводы выступают основным источником энергии для нормальной умственной и физической активности.

Ранее был назван фрукт, нормализующий уровень сахара в крови.