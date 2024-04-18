Найдены гены, связанные с тягой к курению — и это поможет создать лекарство против этой привычки

Табакокурение — одна из самых распространенных в мире зависимостей. Из 8 млрд жителей Земли (по данным ООН) курят около 1,3 млрд (по данным Всемирной организации здравоохранения). При этом табак ежегодно убивает около 8 млн человек, причем 1,3 миллиона — не курившие, а попавшие под вредное влияние опосредованно.

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Проанализировав базы с данными сотен тысяч человек, ученые смогли установить ряд генов, которые связаны с изменениями, вызываемыми курением. Они надеются, что эта информация поможет в поиске лекарства от зависимости. Об исследовании сообщает Калифорнийский университет в Сан-Диего (США).

«Разработать новые методы лечения расстройств (никотиновая зависимость относится к физиологическим расстройствам — прим. Ред.), связанных с употреблением табака, сложно, поскольку большая часть лежащей в их основе генетики плохо изучена. Некоторая часть людей может время от времени курить, не развивая зависимости. Мы хотим понять, с генетической точки зрения, почему периодическое употребление табака у некоторых людей становится хроническим злоупотреблением», — рассказала доцент кафедры психиатрии Сандра Санчес-Ройдж.

До сих пор удавалось установить только связь никотина с несколькими генами, но не получалось проследить истоки зависимости и изменения, вызванные курением.

Калифорнийские ученые применили подход, называемый общегеномной ассоциацией. Он позволяет сканировать весь геном и искать различия, связанные с определенными чертами, поведением или заболеваниями. Подход давно известен, но впервые удалось выявить гены, связанные с изменениями в организмах курильщиков.

Анализ проводился по данным 898 680 человек, которые были взяты из нескольких баз систем здравоохранения США. Благодаря этому получилось установить 461 ген, который может быть связан с искомыми расстройствами. Эти гены также связаны с множеством других психических и медицинских заболеваний: ВИЧ, болезнями сердца, хроническими болями и другими. В основном, эти гены выполняют свою функцию в головном мозге.